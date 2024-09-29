Житель Коми завоевал серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по плаванию Спартакиады МЧС России

Фото МЧС по Коми

Сотрудник МЧС из Коми занял второе место на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает Главного управления МЧС России по Республике. В Петрозаводске прошли Всероссийские соревнования по плаванию, организованные в рамках Спартакиады МЧС России. Мероприятие, которое собрало лучших спортсменов и представителей чрезвычайных служб со всей страны, стало настоящим праздником силы, выносливости и спортивного мастерства.

Республику Коми на соревнованиях представил Василий Поваляев, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС. Василий показал выдающуюся физическую форму и отличился на дистанции 100 метров вольным стилем, заняв почетное второе место. Это достижение стало результатом многолетних тренировок и напряженной работы, демонстрирующей высокий профессионализм и спортивный дух нашего земляка.