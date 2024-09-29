Житель Коми завоевал серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по плаванию Спартакиады МЧС России
- 08:30 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
Сотрудник МЧС из Коми занял второе место на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает Главного управления МЧС России по Республике.
В Петрозаводске прошли Всероссийские соревнования по плаванию, организованные в рамках Спартакиады МЧС России. Мероприятие, которое собрало лучших спортсменов и представителей чрезвычайных служб со всей страны, стало настоящим праздником силы, выносливости и спортивного мастерства.
Республику Коми на соревнованиях представил Василий Поваляев, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС. Василий показал выдающуюся физическую форму и отличился на дистанции 100 метров вольным стилем, заняв почетное второе место. Это достижение стало результатом многолетних тренировок и напряженной работы, демонстрирующей высокий профессионализм и спортивный дух нашего земляка.
Не менее значительное достижение продемонстрировала команда Северо-Западного федерального округа, завоевав бронзовые медали в общекомандном зачете. Этот результат подчеркивает слаженную работу команды, а также высокий уровень подготовки и технической оснащенности каждого ее члена.