Синоптики рассказали о погоде на 29 сентября

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

На территории Республики Коми наблюдаются значительные ветры. Этой информацией делится Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. 29 сентября 2024 года в Коми прогнозируется переменная облачность. В северо-восточной части региона ночью возможны кратковременные дожди, тогда как в остальных районах ожидаются умеренные осадки. Днем также местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах они будут более интенсивными.

Из юго-запада подует ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами достигая 15-17 метров в секунду. Местами скорость ветра может увеличиваться до 18-20 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время составит от +9 до +14 градусов тепла, а в южных и центральных районах поднимется до +15…+20°С.