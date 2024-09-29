Синоптики рассказали о погоде на 29 сентября
- 06:30 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
На территории Республики Коми наблюдаются значительные ветры. Этой информацией делится Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
29 сентября 2024 года в Коми прогнозируется переменная облачность. В северо-восточной части региона ночью возможны кратковременные дожди, тогда как в остальных районах ожидаются умеренные осадки. Днем также местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах они будут более интенсивными.
Из юго-запада подует ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами достигая 15-17 метров в секунду. Местами скорость ветра может увеличиваться до 18-20 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время составит от +9 до +14 градусов тепла, а в южных и центральных районах поднимется до +15…+20°С.
В городе Сыктывкар 29 сентября 2024 года синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью пройдут дожди, а днем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит +10…+12°C, днем повысится до +17…+19 градусов, что будет немного теплее, чем в субботу. Ветер также юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, ночью порывами достигая 15-19 метров в секунду. Преимущественно без осадков будет погода в Троицко-Печорске.