В Коми женщина присвоила себе 30 тысяч рублей, которые нашла в банкомате

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В Ухте женщина похитила из банкомата чужие 30 тысяч рублей. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми. В Ухте женщина похитила из банкомата чужие 30 тысяч рублей. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Так, согласно информации из пресс-релиза ведомства, в ухтинское отделение полиции обратилась женщина и сообщила о краже денежных средств. Также заявительница объяснила, как она снимала деньги в банкомате, расположенном в торговом центре. После завершения операций она ушла, забыв забрать снятые 30 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, она вернулась, но денег там уже не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что преступление совершила жительница Ухты 1980 года рождения. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел для выяснения обстоятельств. На допросе она пояснила, что увидела деньги в купюроприемнике и, не зная, как поступить, решила оставить их себе.

Следователь возбудил уголовное дело по статье "Кража". Украденные деньги были изъяты и вскоре вернутся потерпевшей.

МВД Коми напоминает, что любая найденная вещь, по которой можно определить владельца, например банковская карта, если ее оставить себе, квалифицируется как кража. Это относится и к предметам, найденным в общественных местах и транспорте. Если же вещь найдена в необитаемом месте и определить владельца невозможно, такое нахождение является легальным. Но любую найденную вещь следует попытаться вернуть хозяину.