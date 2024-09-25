"С сегодняшнего дня – запрещено": всех, кто кладет деньги на карту, ждет сюрприз
- 21:30 25 сентября
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- Служба новостей
Гражданам рассказали о новом сюрпризе, который затронет всех, кто время от времени кладет деньги на банковскую карту. В таких случаях для людей будут действовать новые условия. И совершать определенные действия будет запрещено, чтобы не навредить себе. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, всем, у кого есть необходимость пополнить свой банковский счет с помощью наличных, придется в ближайшее время соблюдать новое для себя правило. Дело в том, что для таких целей чаще всего люди используют банкоматы. А рядом с такими устройствами начала набирать оборот новая схема, которую внедрили мошенники.
Отмечается, что злоумышленники работают в паре или даже небольшой группой людей. Сначала первый человек появляется возле банкомата, но затем отходит и ждет, когда к устройству подойдет другой владелец банковской карты для вполне понятных нужд.
«Причем замечено, что аферисты специально хорошо одеваются и выглядят очень прилично, чтобы никак не навести на себя подозрения. Такой незнакомец может попросить человека либо помочь ему вставить карту в устройство якобы из-за плохого зрения, либо же, наоборот, в купюроприемнике могут застрять деньги и их попросят вытащить», – объяснил Попов.
Вторая ситуация, по словам эксперта, является наиболее опасной, поскольку в таком случае человека могут обвинить в попытке кражи денежных средств. В этот момент у банкомата появится приятель первого мошенника, и вместе они будут давить на человека и угрожать вызовом полиции. А на купюрах уже есть отпечатки пальцев, так что отвертеться будет сложно.
Соответственно, уже с сегодняшнего дня тем, кто будет класть деньги на свои карты, будет запрещено помогать другим в подобных ситуациях. Это нужно соблюдать для своего же блага.