"С сегодняшнего дня – запрещено": всех, кто кладет деньги на карту, ждет сюрприз

Гражданам рассказали о новом сюрпризе, который затронет всех, кто время от времени кладет деньги на банковскую карту. В таких случаях для людей будут действовать новые условия. И совершать определенные действия будет запрещено, чтобы не навредить себе. Об этом рассказал финансовый эксперт Валерий Попов, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, всем, у кого есть необходимость пополнить свой банковский счет с помощью наличных, придется в ближайшее время соблюдать новое для себя правило. Дело в том, что для таких целей чаще всего люди используют банкоматы. А рядом с такими устройствами начала набирать оборот новая схема, которую внедрили мошенники.

Отмечается, что злоумышленники работают в паре или даже небольшой группой людей. Сначала первый человек появляется возле банкомата, но затем отходит и ждет, когда к устройству подойдет другой владелец банковской карты для вполне понятных нужд.