В Сыктывкаре мужчина украл стиральную машинку, чтобы купить подарки детям

В Сыктывкаре сотрудникам полиции удалось раскрыть дело о хищении стиральной машины стоимостью 11 тысяч рублей и возвратить имущество его законному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Коми.

Согласно информации из пресс-релиза ведомства, в полицию обратилась 45-летней сыктывкарка. Она заявила о пропаже из квартиры бытовой техники - стиральной машинки. Отметим, что ключи были не только у нее, но и у ее нынешнего партнера. Правоохранительные органы выяснили, что в краже замешан 37-летний местный житель — новый партнер заявительницы. Мужчина, злоупотребив доверием горожанки, разместил объявление о продаже стиральной машины на популярном интернет-сайте за пять тысяч рублей.