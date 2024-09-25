В Сыктывкаре мужчина украл стиральную машинку, чтобы купить подарки детям
- 20:15 25 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре сотрудникам полиции удалось раскрыть дело о хищении стиральной машины стоимостью 11 тысяч рублей и возвратить имущество его законному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Коми.
Согласно информации из пресс-релиза ведомства, в полицию обратилась 45-летней сыктывкарка. Она заявила о пропаже из квартиры бытовой техники - стиральной машинки. Отметим, что ключи были не только у нее, но и у ее нынешнего партнера. Правоохранительные органы выяснили, что в краже замешан 37-летний местный житель — новый партнер заявительницы. Мужчина, злоупотребив доверием горожанки, разместил объявление о продаже стиральной машины на популярном интернет-сайте за пять тысяч рублей.
Также добавим, получив информацию о продаже, сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. На допросе он признал свою вину и объяснил, что потратил вырученные деньги на подарки для своих детей, пытаясь оправдать свой поступок. Полиция изъяла похищенное имущество и вернула его владельцу.
Отметим, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.