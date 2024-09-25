На пороге счастья и изобилия: Тамара Глоба предрекла этим знакам зодиака золотое время уже в этом месяце
- 20:57 25 сентября
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- Служба новостей
Конец сентября принесет долгожданные перемены двум знакам зодиака. По словам астролога Тамары Глобы, Овны и Близнецы вступают в период процветания и счастья, пишет pg21.ru.
Овны на пике успеха
Представителей этого огненного знака ждет настоящий прорыв во всех сферах жизни. Несмотря на возросшую нагрузку на работе, Овны будут с легкостью справляться со всеми задачами. Их усердие не останется незамеченным - финансовое положение значительно улучшится, позволяя ни в чем себе не отказывать.
Личная жизнь Овнов также расцветет яркими красками. Среди новых знакомств может оказаться особенный человек, с которым сложатся близкие отношения. Звезды советуют Овнам проявлять инициативу и не бояться перемен - удача на их стороне.
Близнецы на пороге счастья
Воздушному знаку пора оставить страхи и неуверенность в прошлом. Астролог рекомендует Близнецам учиться принимать новое и не бояться чужого мнения. Только так они смогут открыться грядущему счастью.
Близнецов ждет время кардинальных перемен - возможна смена работы или переезд в другой город. Важно не прятаться от перемен, а смело шагнуть им навстречу. Лишь пробуя новое, можно понять, где действительно хорошо.