На пороге счастья и изобилия: Тамара Глоба предрекла этим знакам зодиака золотое время уже в этом месяце

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Конец сентября принесет долгожданные перемены двум знакам зодиака. По словам астролога Тамары Глобы, Овны и Близнецы вступают в период процветания и счастья, пишет pg21.ru. Овны на пике успеха

Представителей этого огненного знака ждет настоящий прорыв во всех сферах жизни. Несмотря на возросшую нагрузку на работе, Овны будут с легкостью справляться со всеми задачами. Их усердие не останется незамеченным - финансовое положение значительно улучшится, позволяя ни в чем себе не отказывать.

Личная жизнь Овнов также расцветет яркими красками. Среди новых знакомств может оказаться особенный человек, с которым сложатся близкие отношения. Звезды советуют Овнам проявлять инициативу и не бояться перемен - удача на их стороне.

Близнецы на пороге счастья

Воздушному знаку пора оставить страхи и неуверенность в прошлом. Астролог рекомендует Близнецам учиться принимать новое и не бояться чужого мнения. Только так они смогут открыться грядущему счастью.