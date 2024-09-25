В Роскачестве раскрыли, чем опасны магазинные пельмени

Нам встретились и кишечная палочка, и сальмонеллы, и листерии, и в принципе повышенная общая микробная обсемененность, — подчеркнула Завьялова.

Она отметила, что у любителей пельменей есть два варианта избежать проблем при покупке продукта. Первый — не приобретать этот полуфабрикат совсем, второй — варить его как минимум 10 минут.