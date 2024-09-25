"Чистейшие пляжи и почти безлюдные": назван лучший курорт для отдыха в бархатный сезон - и это отнюдь не Сочи

Фото из архива "Про Города"

Идеальный отдых без толп туристов Если вы мечтаете об идеальном отдыхе в бархатный сезон, где можно насладиться чистыми пляжами, вкусной кухней и отсутствием толп туристов, обратите внимание на Куршскую косу и Зеленоградск в Калининградской области. Этот регион предлагает уникальные условия для отдыха, которые делают его особенно привлекательным в это время года.

Куршская коса и Зеленоградск

Куршская коса — это уникальное место, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь встречаются воздушные потоки с соленого Балтийского моря и пресноводного Куршского залива, что создает особый климат. Сосновые леса обогащают воздух целебными свойствами, полезными для людей с проблемами дыхательной системы. Пляжи на Куршской косе идеально подходят для спокойного отдыха, а вода в августе прогревается до комфортных +22 градусов.

Проживание и удобства

На Куршской косе и в Зеленоградске предлагается разнообразное жилье, которое лучше бронировать заранее. В Зеленоградске можно остановиться в уютной гостинице «Балтийская корона», расположенной всего в 150 метрах от моря. На самой Куршской косе гостевые дома и отели находятся в небольших поселках, таких как Лесной, Рыбачий и Морской.

Как добраться

До Зеленоградска легко добраться на комфортабельной электричке из Калининграда за 30–40 минут, что делает поездку удобной и доступной для туристов.