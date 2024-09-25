В Сыктывкаре пенсионерка смогла через суд удвоить стоимость комнаты в аварийном общежитии
- 16:45 25 сентября
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- Инесса Богатая
Пенсионерка через суд добилась удвоения стоимости комнаты в обветшалом общежитии. Из-за ошибки в документах сыктывкарская мэрия предложила женщине выкупить ее жилье за 663 тысячи рублей. Об этом сообщает "БНК".
Согласно информации, прокуратура столицы Коми провела проверку по жалобе местной жительницы на действия администрации Сыктывкара в процессе переселения из аварийного жилья.
Выяснилось, что пожилая женщина владеет комнатой в общежитии, находящемся в доме, подлежащем сносу. По оценке местных властей, выкупная стоимость комнаты составила 663 тысячи рублей, но из-за ошибки в площади жилья в правоустанавливающих документах была предложена меньшая сумма.
Прокурор, защищая интересы женщины, подал иск в Сыктывкарский городской суд с требованием установить справедливую выкупную цену изымаемого жилья и взыскать деньги. По результатам прокурорской экспертизы, назначенной судом, стоимость комнаты пенсионерки оказалась в два раза выше предложенной администрацией – 1, 23 миллионов рублей. Суд полностью удовлетворил требования истца.
Также добавим что решение суда еще не вступило в законную силу.