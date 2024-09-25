В Сыктывкаре пенсионерка смогла через суд удвоить стоимость комнаты в аварийном общежитии

Пенсионерка через суд добилась удвоения стоимости комнаты в обветшалом общежитии. Из-за ошибки в документах сыктывкарская мэрия предложила женщине выкупить ее жилье за 663 тысячи рублей. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации, прокуратура столицы Коми провела проверку по жалобе местной жительницы на действия администрации Сыктывкара в процессе переселения из аварийного жилья.