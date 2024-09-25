В Сыктывкаре площадку у Республиканского стадиона признали небезопасной

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В Сыктывкаре площадка у Республиканского стадиона оказался небезопасным для посетителей. Речь идет о качелях, которые имеют множество опасных недостатков. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на прокуратуру Коми. Также отметим, что администрация столицы Коми получила предписание устранить проблему.

Прокурор Сыктывкара, представляя интересы неопределенного круга лиц, подал иск в суд с требованиями к администрации города Коми, чтобы признать их бездействие незаконным и обеспечить безопасные условия эксплуатации общественного места.

Из материалов дела следует, что в ходе проверки выявлены нарушения на площадке с качелями Star, расположенной в сквере у Республиканского стадиона. У качелей клиренс значительно меньше допустимого, множество зон, где могут застрять пальцы, а также совершенно отсутствует ударопоглощающее покрытие.

Рассматривая дело, Сыктывкарский городской суд пришел к выводу о несоответствии площадки требованиям ГОСТ и признал бездействие городской администрации в части обеспечения безопасности.