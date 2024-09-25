"Таёжный" способ избавиться от мышей: чувствуя запах, не суют свои носы — подсказал охотник
- 13:10 25 сентября
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- Служба новостей
В этом методе борьбы с грызунами используется натуральное средство
Способом борьбы с мышами поделился участник полевой экспедиции, база которой находилась в Красноярске. Это было крупное советское горно-геологическое предприятие с огромной базой, кучей техники и полевых партий, рассказал блогер канала «Самострой».
Жили промысловики в тайге в домиках примерно 5×5 метров. Было комфортно, но парочке домов очень сильно доставали грызуны. Там были не только мыши, но и какие-то животные похожие на домашних хомяков.
Способ борьбы с грызунами оказался очень простой. Участникам экспедиции рассказал этот способ охотник. По периметру его избушки в тайге росла перечная мята. В месте, где он хранит продукты, он наносил эфирное масло из перечной мяты.
Стоит оно не дорого, а главное очень долго не выветриваться. Запах мяты человеком практически не чувствуется, а вот грызуны его не любят и чувствуют его издалека. Где есть этот запах, они не суют свои носы. Как показала практика, это и в правду работает, пишет nord-news.ru.