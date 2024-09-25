В Сыктывкаре за сентябрь в лесах потерялись восемь человек
- 16:00 25 сентября
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива
В Сыктывкаре за сентябрь зафиксировали восемь случаев, когда люди терялись в лесах около города. Об этом сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк на общественной планерке в мэрии.
Так, согласно информации администрации столицы Коми, из числа потерявшихся шесть человек были найдены и выведены спасателями. Оставшиеся двое самостоятельно нашли выход из леса.
Соблюдение нескольких рекомендаций поможет избежать потери в лесу и вернуться не с пустыми руками:
- Не уходите в лес без предупреждения. Обязательно сообщите близким о предполагаемом времени и месте вашего похода. В случае непредвиденной ситуации они смогут обратиться за помощью.
- Спланируйте маршрут заранее. Ознакомьтесь с картой местности, проложите путь через грибные места и старайтесь его придерживаться. Учтите опасные зоны (овраги, болота и т.п.), чтобы их обходить, по дороге запоминайте важные ориентиры, особенно линейные: дороги, просеки, реки, линии электропередач – все, что поможет выйти к людям (в случае реки или ручья – идите вниз по течению).
- Начинайте поход как можно раньше. Это позволит не только собрать урожай до появления конкурентов, но и вернуться домой вовремя.
- Одевайтесь по погоде и правильно. Избегайте камуфляжа и темных цветов – одежда должна быть яркой, желательно со светоотражающими элементами, чтобы вы были заметны, в том числе и с воздуха.
- Возьмите с собой все необходимое: полностью заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, небольшой фонарик, защиту от дождя (дождевик или кусок пленки). Для отслеживания маршрута возьмите, если есть, трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон.
- Самый важный совет: как только вы осознали, что потерялись, остановитесь. Вы уже заблудились и не понимаете своего местоположения. Чем больше вы паникуете и беспорядочно движетесь, тем дальше уходите и усугубляете проблему.