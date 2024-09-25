В Сыктывкаре за сентябрь в лесах потерялись восемь человек

В Сыктывкаре за сентябрь зафиксировали восемь случаев, когда люди терялись в лесах около города. Об этом сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк на общественной планерке в мэрии.

Так, согласно информации администрации столицы Коми, из числа потерявшихся шесть человек были найдены и выведены спасателями. Оставшиеся двое самостоятельно нашли выход из леса.