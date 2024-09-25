Сразу 8 выходных дней ждут россиян в октябре 2024: щедрый подарок от государства

Фото из архива "Про Города"

Людей уведомили заранее Октябрь - один из самых ярких и насыщенных месяцев осеннего календаря. Это десятый месяц года, который по римскому календарю когда-то был восьмым. Исконное русское название октября - Листопад, ведь именно в это время года природа начинает активно сбрасывать свои осенние наряды, готовясь к зиме.

В 2024 году октябрь будет иметь особое значение, ведь именно его мы будем провожать в уходящем году и готовиться к встрече нового. Давайте рассмотрим, как российские граждане будут отдыхать и работать в этот осенний период, а также какие праздники и памятные даты нас ожидают.

Октябрь 2024 года: рабочие и выходные дни

Октябрь - месяц, состоящий из 31 календарного дня. В 2024 году при пятидневной рабочей неделе в этом месяце будет 23 рабочих и 8 выходных дней. Выходные придутся на субботы и воскресенья: 5-6, 12-13, 19-20 и 26-27 октября.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года не будет никаких праздничных нерабочих дней, поэтому работающие по графику 5/2 сотрудники получат лишь стандартные двухдневные выходные по субботам и воскресеньям.

С точки зрения удобства для отпусков, октябрь 2024 года является одним из самых выгодных месяцев. Поскольку в этот период будет 23 рабочих дня, при расчете отпускных сумма будет существенно выше, чем в "менее рабочие" месяцы. Для сравнения, такое же количество рабочих дней было в июле 2024 года, в то время как январь, май и июнь были менее выгодными для отдыха с финансовой точки зрения.

Праздники и памятные даты в октябре 2024 года

Несмотря на отсутствие государственных праздничных выходных, октябрь 2024 года будет насыщен различными профессиональными и общественными праздниками:

1 октября - День Сухопутных войск России

2 октября - День среднего профессионального образования, День метростроителя

4 октября - День Космических войск

5 октября - День учителя

6 октября (первое воскресенье) - День работника электронной промышленности

13 октября (второе воскресенье) - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

20 октября (третье воскресенье) - День работников дорожного хозяйства, День отца

22 октября - День финансово-экономической службы

25 октября - День таможенника Российской Федерации

27 октября (последнее воскресенье) - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Кроме того, в октябре отмечаются и некоторые церковные праздники: 9 октября - День памяти Иоанна Богослова, 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

Помимо российских праздников, в октябре 2024 года будут отмечаться и различные международные памятные даты:

1 октября - Международный день пожилых людей

2 октября - Международный день ненасилия

5 октября - Всемирный день учителя

6 октября - завершение "Октоберфеста" в Мюнхене (Германия)

9 октября - Всемирный день почты

10 октября - Всемирный день психического здоровья

11 октября - Международный день девочек

16 октября - Всемирный день продовольствия

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

24 октября - Неделя разоружения

29 октября - Международный день ухода и поддержки

31 октября - Всемирный день городов

31 октября - 1 ноября - Хэллоуин, День всех святых

Таким образом, октябрь 2024 года обещает быть насыщенным праздниками и памятными датами, которые охватывают широкий круг профессиональных, социальных и культурных аспектов. Сочетание рабочих будней и разнообразных торжественных мероприятий делает этот осенний месяц ярким и запоминающимся.

Для многих россиян октябрь традиционно ассоциируется с началом периода подготовки к зиме. Пышная осенняя природа, золотая листва, первые заморозки - все это создает особую атмосферу, настраивающую людей на размеренный лад. В это время года принято подводить промежуточные итоги, сосредотачиваться на текущих делах и планах на будущее.

Кроме того, октябрь является своеобразным переходным месяцем между теплыми и холодными сезонами. Поэтому для многих россиян это время года связано с необходимостью утеплиться, подготовить жилище и автомобиль к зиме, провести генеральные уборки. Подобные бытовые хлопоты также становятся неотъемлемой частью осеннего уклада жизни.

Стоит отметить, что в октябре 2024 года, как и в другие годы, граждане России будут отмечать разнообразные памятные даты, связанные с историческими событиями, культурой, традициями. Например, 30 октября - День памяти жертв политических репрессий - дата, которая имеет глубокое значение для многих россиян, напоминая о трагических страницах прошлого.

В то же время октябрь богат на профессиональные праздники, что позволяет каждому человеку почувствовать свою причастность к тому или иному трудовому сообществу. Это и День Сухопутных войск, и День работника сельского хозяйства, и День таможенника, и многие другие. Такие торжества помогают укреплять корпоративный дух, повышать престиж различных профессий и специальностей.

Кроме того, в октябре отмечаются и международные праздники - Всемирный день учителя, Международный день пожилых людей, Всемирный день психического здоровья и другие. Это дает возможность россиянам ощутить свою связь с глобальным сообществом, разделить общечеловеческие ценности.