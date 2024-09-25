Всегда ставлю соль у порога: Горничная научила одной полезной хитрости — в быту очень помогает

Поваренная соль — отличный помощник не только на кухне, но и в быту. Например, некоторые хозяйки используют ее в качестве добавки к стиральному порошку, чтобы вещи стали мягче. Недавно горничная одного из санаториев раскрыла ещё одно свойство этого продукта.



По ее словам, соль способна поглощать неприятные ароматы. Достаточно расставить по квартире небольшие ёмкости с продуктом. Для этого подойдёт как поваренная, так и морская соль, передаёт ее слова канал «Уютный дом».

Горничная добавила, что соль «забирает» не только неприятные запахи, а также лишнюю влагу в помещении. Одну банку можно поставить прямо у входа в дом, рядом с обувью.