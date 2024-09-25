Стерилизую банки на зиму только так – закрутки стоят по 5 лет и ни разу не взорвались
- 11:04 25 сентября
- 12+
- Служба новостей
Стерилизация банок — это важный процесс, который помогает сохранить заготовки на зиму, делая их безопасными для хранения даже в течение нескольких лет. Следуя правильной технологии, вы можете быть уверены, что ваши салаты, варенья или овощные закрутки простоят до 5 лет, не взрываясь и сохраняя свежесть и вкус. Вот проверенный способ стерилизации, который я использую уже много лет.
Шаги по стерилизации банок:
1. Подготовка банок.
Установите чистые банки на полотенце или решетку, которую разместите на дне большой кастрюли. Оставьте между банками зазор не менее 5 мм, чтобы они не касались друг друга. Это поможет предотвратить возможное тресканье при нагревании.
2. Налив воды.
Наполните кастрюлю водой. Температура воды должна соответствовать температуре заготовок внутри банок. Если в банках находятся холодные продукты — заливайте прохладную воду. Если содержимое горячее — используйте горячую воду или аккуратно заливайте кипяток, чтобы избежать резкого температурного перепада, который может привести к трещинам.
3. Контроль уровня воды.
Вода должна доходить до плечиков банок, оставляя верх горлышка открытым (примерно 1,5-2 см над уровнем воды). Следите за уровнем воды, добавляя кипяток по мере испарения.
4. Добавление соли.
Если стерилизация требует температуры выше 100℃ (например, для консервирования горошка или кукурузы), добавьте в кастрюлю соль (1 ст. ложка на 1 литр воды). Это поможет повысить температуру кипения воды.
5. Прикрытие крышками.
Прикройте банки крышками, но не закручивайте их плотно. Крышки должны свободно лежать на банках.
6. Процесс кипячения.
Включите огонь и доведите воду до кипения. Важно, чтобы вода кипела равномерно, но не слишком бурно. После закипания убавьте огонь и засеките время стерилизации, которое зависит от рецепта и объема банок.
7. Извлечение банок.
По окончании стерилизации аккуратно извлеките банки с помощью специальных щипцов или прихваток. Поставьте их на сухую подставку для остывания и сразу же закатайте крышки. Проверьте герметичность укупорки, перевернув банки вверх дном.
8. Остывание.
Оставьте банки при комнатной температуре до полного остывания. Если необходимо, укутайте их полотенцем для равномерного остывания.
Этот метод позволяет избежать взрыва банок даже спустя несколько лет хранения. Правильная стерилизация — залог долголетия ваших домашних заготовок и сохранности их вкуса, пишет sevastopolmedia.ru.