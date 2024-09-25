В результате аварии с участием сыктывкарского автобуса 61-летяя пенсионерка попала в больницу с множеством травм

Фото УГИБДД МВД по Коми

Возле торгово-развлекательного центра "Макси" в Сыктывкаре произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Республике Коми, инцидент случился вчера, 24 сентября, в девять утра. 39-летний водитель Mazda CX-5 двигался по улице Петрозаводской из местечка Дырнос в сторону Октябрьского проспекта. При попытке повернуть налево на зеленый сигнал светофора, он не уступил дорогу встречному автобусу марки ПАЗ, который следовал по маршруту №28 через город.

В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летняя пассажирка автобуса получила ушиб локтя, но госпитализация ей не понадобилась. В то же время 61-летняя пассажирка получила ушиб поясничного отдела позвоночника и черепно-мозговую травму, с подозрением на сотрясение мозга. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.