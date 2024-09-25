Опубликован обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам

Фото из архива "Про Города"

Опубликован пересмотренный график достижения пенсионного возраста – этапы по годам В 2018 году в России было принято последовательное повышение пенсионного возраста. Это значительное изменение коснулось всех возрастных групп, начиная с тех, кто родился в середине 1950-х годов и младше. До этого момента возраст для выхода на пенсию не менялся с 1932 года, что требовало реформирования пенсионной системы, чтобы она соответствовала текущим экономическим и демографическим реалиям.

Новые положения вводились постепенно, предоставляя гражданам время на адаптацию к новым условиям. Власти России учитывали важность поддержания социальной справедливости и сохранения льгот для некоторых категорий граждан, таких как многодетные матери и трудящиеся, имеющие длительный стаж. Эти меры призваны обеспечить стабильность пенсионной системы и способствовать более длинному и активному участию граждан в трудовой жизни.

График изменения пенсионного возраста

Согласно пересмотренному графику, возраст для выхода на пенсию для различных возрастных групп изменился следующим образом:

Женщины, родившиеся в 1964 году, и мужчины, родившиеся в 1959 году, получили право на страховую пенсию по старости в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.

Женщины, родившиеся в 1965 году, и мужчины, родившиеся в 1960 году, могут выходить на пенсию в 56,5 и 61,5 года соответственно.

Женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут получать страховую пенсию по старости с 58 и 63 лет соответственно, начиная с 2024 года.

Женщины, родившиеся в 1967 году, и мужчины, родившиеся в 1962 году, получат право выходить на пенсию в 59 и 64 года соответственно, начиная с 2026 года.

Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, и мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, смогут уходить на пенсию в 60 и 65 лет соответственно, начиная с 2028 года.

Для женщин с пятью и более детьми сохранился возраст выхода на пенсию в 50 лет. Начиная с 2019 года, была введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в возрасте 57 лет и с четырьмя детьми в 56 лет.

Для поощрения продолжения трудовой деятельности также была внедрена возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с продолжительным трудовым стажем. Мужчины с 42 годами трудового стажа и женщины с 37 годами стажа имеют право выходить на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.