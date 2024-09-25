Россия готовится к удару стихии: главный синоптик Роман Вильфанд рассказал о грядущих ливнях и смерчах
- 09:20 25 сентября
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- Служба новостей
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о надвигающемся комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, который затронет многие регионы страны. По его словам, ситуация обусловлена затоком холодных воздушных масс с севера и перемещением антициклона на северо-запад России.
На севере европейской территории в начале недели ожидается очень сильный ветер. В Ямало-Ненецком автономном округе скорость ветра достигнет 20 м/с, а в Мурманской области — до 23 м/с. В Краснодарском крае с 23 по 25 сентября прогнозируются очень сильные дожди, грозы, крупный град и ветер до 23 м/с. Осадки могут превысить 100 мм за сутки. На Черноморском побережье, включая Сочи и Сириус, ветер усилится до 27 м/с с возможностью формирования смерчей над морем во второй половине понедельника. В Крыму в первой половине понедельника ожидаются интенсивные осадки.
Западная Сибирь также не останется в стороне от погодных аномалий. В Томской и Омской областях, а также в Алтайском крае пройдут сильные дожди, сопровождаемые ветром до 21-23 м/с. На юге Тюменской области в понедельник ожидается дождь с порывами ветра до 25 м/с.
Роман Вильфанд пояснил, что причиной таких экстремальных погодных условий является заток холодных воздушных масс с севера на юг и перемещение антициклона на северо-запад России. Это приводит к резкому изменению погодных условий и развитию опасных явлений в различных регионах страны, сообщает pg12.ru.