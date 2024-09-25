Россия готовится к удару стихии: главный синоптик Роман Вильфанд рассказал о грядущих ливнях и смерчах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о надвигающемся комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, который затронет многие регионы страны. По его словам, ситуация обусловлена затоком холодных воздушных масс с севера и перемещением антициклона на северо-запад России.

На севере европейской территории в начале недели ожидается очень сильный ветер. В Ямало-Ненецком автономном округе скорость ветра достигнет 20 м/с, а в Мурманской области — до 23 м/с. В Краснодарском крае с 23 по 25 сентября прогнозируются очень сильные дожди, грозы, крупный град и ветер до 23 м/с. Осадки могут превысить 100 мм за сутки. На Черноморском побережье, включая Сочи и Сириус, ветер усилится до 27 м/с с возможностью формирования смерчей над морем во второй половине понедельника. В Крыму в первой половине понедельника ожидаются интенсивные осадки.