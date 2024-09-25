Под Ухтой в результате столкновения двух Renault Logan пострадали четыре человека

Под Ухтой произошла авария с участием двух Renault Logan, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Коми.

По информации ведомства, ДТП произошло вчера, 24 сентября, около пяти часов вечера. Водитель 49 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Renault и двигался в направлении Ухты со стороны Троицко-Печорска. На 60-м километре трассы Ухта — Троицко-Печорск он не учел безопасное расположение автомобиля на дороге и допустил касательное столкновение с другим Renault Logan, что следовал ему навстречу. Из-за отсутствия дорожной разметки водитель первого автомобиля держался ближе к центру дороги.