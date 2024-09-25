Под Ухтой в результате столкновения двух Renault Logan пострадали четыре человека
- 09:00 25 сентября
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- Татьяна Зубова
Под Ухтой произошла авария с участием двух Renault Logan, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Коми.
По информации ведомства, ДТП произошло вчера, 24 сентября, около пяти часов вечера. Водитель 49 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Renault и двигался в направлении Ухты со стороны Троицко-Печорска. На 60-м километре трассы Ухта — Троицко-Печорск он не учел безопасное расположение автомобиля на дороге и допустил касательное столкновение с другим Renault Logan, что следовал ему навстречу. Из-за отсутствия дорожной разметки водитель первого автомобиля держался ближе к центру дороги.
В результате столкновения пострадали четыре человека. Так, виновник аварии получил ушиб головы, но госпитализация ему не потребовалась.
Во втором Renault пострадали 50-летний водитель. Ему диагностировали хлыстовую травму и ушиб шейного отдела позвоночника, 76-летняя пассажирка отделалась ушибом левого плеча, а 16-летняя девушка ушибла левую голень. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась. От серьезных травм их уберегли пристегнутые ремни безопасности.
В ведомстве также добавили, что автомобиль нарушителя аварии отправили на специализированную стоянку.