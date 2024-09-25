Сыктывкарец хотел вернуть вложенные в финансовую пирамиду деньги и потерял еще 110 тысяч рублей

Полицейские задержали мошенников, что выманили у 42-летнего сыктывкарца более 100 тысяч рублей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Коми.

Как следует из материалов дела, мужчине позвонили представители некой организации, предлагающей юридическую помощь обманутым инвесторам. Звонившие заверили, что часть средств, вложенных им несколько лет назад в финансовую пирамиду, можно вернуть. Для этого требовалось оплатить услуги этой компании, переводя деньги на счет доверенных лиц. После получения денег аферисты прекратили контакт с потерпевшим.