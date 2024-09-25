Зарезала родного сына в преддверии похорон мужа: жительница Сосногорска отправится в колонию на семь лет

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жительница Сосногорска, что убила родного сына, проведет в колонии семь лет. Детали трагедии рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми. Как следует из материалов дела, после борьбы с болезнью скончался супруг обвиняемой. В течение нескольких дней после его кончины их общий сын упрекал мать в недостаточном внимании к состоянию здоровья отца, оскорблял её и угрожал.

В преддверии похорон между сыном и матерью вновь возник конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина схватил женщину за плечо и попытался ударить её по голове. В ответ она взяла нож и нанесла сыну три удара в область груди, от чего тот скончался.

По решению суда женщину приговорили к семи голам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с неё взыскали миллион рублей компенсация морального вреда в пользу внука, что остался без отца.