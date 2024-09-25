На севере мороз до -9С, на юге +14С: погода в Коми 25 сентября

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Официальный прогноз погоды по республике на 25 сентября предоставлен Коми ЦГМС. Сегодня на территории республики традиционно установится переменная облачность. В отдельных районах, в основном это касается северной и центральной частях Коми возможны небольшие осадки в виде дождя или снега. Ночные и утренние часы могут сопровождаться туманом.

Западные и северо-западные ветра сменятся южными с силой 4-9 м/с. На крайнем северо-востоке ветер будет иметь северо-западное и северное направление со скоростью 8-13 м/с, при этом порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.

Ночью температура вновь опустится ниже нуля - синоптики обещают около -3...+2 градусов, в некоторых районах при прояснении ещё холоднее - порядка -9С. В дневное время столбики термометра остановятся на отметке +3...+8 градусов, на юге, западе, а также в центральных районах температура может подниматься до +14°С.