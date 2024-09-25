"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто ходит в "Пятерочку" и "Магнит"
- 25 сентября 07:15
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества предупредили всех граждан, которые ходят в супермаркеты популярных торговых сетей. Представители организации напомнили о ситуации, которая будет очень актуальна для покупателей. И это важно знать всем, кто пойдет в магазин в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.
По словам специалистов, речь идет фактически о любом продуктовом магазине, которых много в любом районе российского города. Это может быть как универсам сети "Пятерочка", так и магазин формата у дома "Магнит".
Эксперты Роскачества, организации, которая аккредитована правительством РФ, предупредили россиян, что нужно обращать внимание на ценники в супермаркетах. Особенно это актуально в период новогодних праздников, когда и бдительность покупателей снижается, и могут возникать злоупотребления со стороны продавцов.
В Роскачестве особенно подчеркнули, что любой ценник фактически является публичной афертой. То есть, видя определенную цену на бумажке, покупатель соглашается с ней, а продавец обязан соблюдать такие правила игры до конца. Соответственно, если на кассе обнаруживается, что товар пробивается совсем по другой цене, это будет нарушением прав потребителя. А аргументы кассира о том, что они забыли поменять ценник, не должны приниматься.
Как отмечают специалисты, покупатель в таком случае обязан потребовать от магазина продать ему товар по той цене, которая была указана на полке. А если сотрудники торговой точки откажутся это делать, эксперты советуют отказаться от покупки, то есть не брать этот товар. Но если обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, магазин могут и должны оштрафовать за такое.