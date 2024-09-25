"Не вздумайте брать": Роскачество предупредило всех, кто ходит в "Пятерочку" и "Магнит"

Специалисты Роскачества предупредили всех граждан, которые ходят в супермаркеты популярных торговых сетей. Представители организации напомнили о ситуации, которая будет очень актуальна для покупателей. И это важно знать всем, кто пойдет в магазин в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, речь идет фактически о любом продуктовом магазине, которых много в любом районе российского города. Это может быть как универсам сети "Пятерочка", так и магазин формата у дома "Магнит".