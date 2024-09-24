Жители Сыктывкара за сентябрь перевели мошенникам 24 миллиона рублей

Сыктывкарцы в сентябре потеряли 24 миллиона рублей из-за мошенников. Раскрыть ни одно из возбужденных дел не удалось. Эти данные были озвучены на совещании администрации Сыктывкара.

Согласно информации городского управления МВД, в сентябре возбуждено 52 уголовных дела, связанных с мошенничеством в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ни одно из них не раскрыто.