Жители Сыктывкара за сентябрь перевели мошенникам 24 миллиона рублей
- 01:00 25 сентября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарцы в сентябре потеряли 24 миллиона рублей из-за мошенников. Раскрыть ни одно из возбужденных дел не удалось. Эти данные были озвучены на совещании администрации Сыктывкара.
Согласно информации городского управления МВД, в сентябре возбуждено 52 уголовных дела, связанных с мошенничеством в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ни одно из них не раскрыто.
Финансовые потери за прошедший месяц составили более 24 миллионов рублей.
За первые восемь месяцев 2024 года преступления, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, составили 40% от общего числа зарегистрированных. Большинство из них - преступления против собственности (69% от всех случаев). В 2024 году благодаря профилактическим мерам удалось сохранить денежные средства граждан на сумму 3, 4 миллиона рублей в 150 случаях.
Также стоит отметить, что в Сыктывкаре 56-летняя жительница сумела распознать мошенников. Ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником энергосбытовой компании. Мужчина заявил, что необходимо заменить электрические счетчики, и убедил установить приложение на телефон для якобы "проверки". После выполнения всех инструкций женщина получила СМС с кодом для входа в личный кабинет банка. Осознав, что имеет дело с мошенниками, она немедленно удалила приложение и вынула сим-карту из телефона.
Благодаря своей бдительности, она уберегла 130 тысяч рублей.