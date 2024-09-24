56-летняя сыктывкарка смогла распознать мошенников и сохранить 130 тысяч рублей

В Сыктывкаре 56-летняя жительница смогла распознать мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как указано в сообщении ведомства, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергосбытовой компании. Мужчина сообщил ей, что необходимо заменить электрические счетчики, и убедил установить на телефон стороннее приложение для якобы "предварительной проверки". Горожанка выполнила все указания незнакомца, после чего получила СМС с кодом для входа в личный кабинет банка. Поняв, что имеет дело с мошенниками, женщина сразу удалила приложение и извлекла сим-карту из телефона.