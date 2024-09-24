56-летняя сыктывкарка смогла распознать мошенников и сохранить 130 тысяч рублей
- 21:45 24 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 56-летняя жительница смогла распознать мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Как указано в сообщении ведомства, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергосбытовой компании. Мужчина сообщил ей, что необходимо заменить электрические счетчики, и убедил установить на телефон стороннее приложение для якобы "предварительной проверки". Горожанка выполнила все указания незнакомца, после чего получила СМС с кодом для входа в личный кабинет банка. Поняв, что имеет дело с мошенниками, женщина сразу удалила приложение и извлекла сим-карту из телефона.
Благодаря своей внимательности, женщина смогла уберечь 130 тысяч рублей.
По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
МВД по Республике Коми настоятельно рекомендует проявлять осторожность и не устанавливать приложения по указаниям посторонних лиц. Помните, что мошенники могут выдавать себя за кого угодно. Если вам поступил такой звонок, немедленно положите трубку и самостоятельно перезвоните в учреждение, от имени которого вам звонили.