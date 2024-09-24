Теперь запрещено в поездах: пассажиры без ума от злости, возвращают билеты обратно - осенний сюрприз от РЖД

Фото из архива "Про Города"

Новые правила для пассажиров поездов С началом осени, когда многие россияне продолжают путешествовать по стране, важно помнить о правилах, введённых осенью прошлого года, которые остаются актуальными и в 2024 году, пишет progorodnn.ru.

Новые правила для пассажиров поездов

Одним из ключевых изменений стало использование нижних полок для пассажиров с билетами на верхние места. Теперь каждый должен оставаться на своём месте, но предусмотрены временные промежутки для доступа к нижним полкам:

С 7:00 до 10:00 — для перекуса

С 12:00 до 15:00 — для обеда

С 19:00 до 21:00 — для вечернего перекуса

Эти меры были приняты в ответ на жалобы пассажиров верхних мест, которые не могли использовать столы для приёма пищи.

Ограничения на использование гаджетов

Также введены ограничения на использование электронных устройств. Пассажирам запрещено громко слушать музыку или использовать гаджеты на высокой громкости. Музыкальные репетиции в поездах также под запретом, что помогает поддерживать комфортную атмосферу для всех.

Рекомендации по покупке билетов

Чтобы избежать проблем с покупкой билетов на осенние маршруты, рекомендуется приобретать их заранее. Билеты можно купить за 90 дней до отправления поезда. Задержка с покупкой может привести к нехватке мест и необходимости отмены поездки.

Дополнительные ограничения

Существуют и другие ограничения, действующие в поездах РЖД: