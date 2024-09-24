Защищают от пота намного лучше премиальных, а стоят дешевле: Роскачество назвало лучшие дезодоранты

Маскировка запаха Все протестированные средства успешно маскируют неприятный запах благодаря сильным ароматизаторам. Однако интенсивные отдушки могут вызвать аллергические реакции при постоянном использовании.

Защита от потоотделения Несмотря на содержание солей алюминия, блокирующих потовые железы, большинство дезодорантов оказались не очень эффективны против обильного потоотделения. Они скорее маскируют запах, чем предотвращают появление мокрых пятен на одежде. Лучшие результаты по защите от пота показали Dove Original, Cien Total Invisible, Rexona Women Maximum Protection Clean Scent и Deliplus Mercadona Aloe. Чуть менее эффективным оказался Nivea Dry Comfort, остальные продемонстрировали средний результат.

Следы на одежде Некоторые дезодоранты оставляют белые следы на одежде, которые легко отстирываются. Nivea Dry Comfort, Dove Invisible Dry, Cien Total Invisible и Nivea Black & White Invisible Original не оставляют следов. В то же время Sanex Dermo Extra Control, Rexona Women Maximum Protection Clean Scent и Dove Original склонны впитываться в ткань и оставлять белые отметины. Прочие образцы оставляют незначительные пятна.