К ним в руки попадет золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым суждено выиграть в лотерее с 25 сентября

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Знаменитая у россиян предсказательница Василиса Володина назвала три знака зодиака, которым суждено стать победителями в 20-ых числах сентября. С этого момента ваша безвозвратно изменится, причем лучшую сторону, пишет gorodkirov.ru. Овен

Вы на правильном пути, осталось лишь принять пару важных решений, для которых у вас есть все, что необходимо. Не бойтесь риска, используйте свою энергию, которая в этот период на высоте, и не медлите. Особый успех вас ждет при участии в лотерее.

Лев

Представители этого знака тоже смогут проверить свою удачу. Ваши главные козыри по дороге к счастливой жизни - это дарованная природой харизма и уверенность. Прислушивайтесь к своей интуиции - в нужный момент она подскажет, как следует действовать.

Стрелец