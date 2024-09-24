Жители Коми могут наблюдать помехи на экранах телевизоров до середины октября

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С 27 сентября в Республике Коми начинается солнечная интерференция — сезонное явление, создающее помехи при приеме телепрограмм. Об этом сообщает "Комиинформ". В течение приблизительно трех недель Солнце, спутник связи и наземный ретранслятор РТРС будут ежедневно выстраиваться на одной линии. Ретранслятор, направленный на спутник, будет улавливать мощный солнечный радиоизлучение, которое может заглушать основной сигнал от спутника. В случае заглушения, зрители в зоне действия ретранслятора увидят помехи на своих экранах. Длительность этих помех может составлять от нескольких секунд до 10 минут в день.

Сеть РТРС максимально защищена от солнечных влияний на трансляцию цифрового телевидения. Однако в некоторых ситуациях Солнцу удается проникнуть к телезрителю. Если изображение внезапно размоется или застынет на экране, это кратковременное солнечное воздействие, которое быстро пройдет. Просто выключите телевизор или приставку на пару минут, а затем включите их снова. Если прием не восстановится (что может случиться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), повторно запустите автопоиск телеканалов в меню.

Явления интерференции могут наблюдаться в Республике Коми до 20 октября, но обычно не более двух недель.

График интерференции в Республике Коми доступен на сайте ртрс.рф (раздел "Временные отключения телерадиоканалов") и в Кабинете телезрителя (вкладка "Работа объектов вещания"), а также в мобильном приложении "Телегид" (вкладка "Вещание").