Кладу туалетную бумагу в холодильник и наслаждаюсь результатом: вот зачем это делаю — новый лайфхак немецких хозяек
- 13:10 24 сентября
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- Служба новостей
Зачастую люди покупают туалетную бумагу в упаковках по несколько штук. Кто-то хранит ее просто в уборной, но только не немецкие хозяйки. Эти девушки один рулон обязательно поставят в холодильник.
Дело в том, что эта хитрость помогает решить сразу две проблемы. Во-первых, бумага впитывает лишнюю влагу, а во-вторых, устраняет неприятные запахи, пишет hibiny.ru.
Благодаря впитывающим свойствам бумаги, продукты в холодильнике будут храниться дольше. Это средство помогает избавиться от конденсата на задней стенке холодильника.
Кроме того, туалетная бумага будет сохранять запах свежести в устройстве. Чтобы усилить ее действие, можно покрыть торец рулона смесью из соды. Понадобятся три чайные ложки соды, половина чайной ложки соли, 10 капель эфирного масла и две чайные ложки воды. Таким образом можно превратить обычную туалетную бумагу в освежитель воздуха.
Рулон следует менять 2−4 раза в месяц. Использованную бумагу придется выбросить, так как она будет слишком влажной и непригодной для дальнейшего использования.