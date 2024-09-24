Предприятия Коми обсудили с генконсулом Индии выход на зарубежный рынок

В Центре "Мой бизнес" в Коми состоялась встреча представителей местного бизнеса с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге, Кумаром Гуаравом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона.

Согласно пресс-релизу, на данной встрече поднимались вопросы торгово-экономических связей между республикой и Индией.

Антон Виноградов, первый заместитель председателя Правительства Республики Коми, сообщил, что в марте 2023 года делегация представителей местных предприятий посетила Индию. В ходе бизнес-миссий были проведены переговоры и установлены контакты для будущего сотрудничества.

Также, заместитель председателя Правительства Республики Коми Евгений Мазур выступил с докладом о перспективах экономического развития региона.

Важно отметить, что основу экономики Коми составляют топливно-энергетический и лесопромышленный сектора. Постоянно разрабатываются новые месторождения и внедряются современные технологии.

Коми — один из крупнейших и наиболее перспективных регионов России по запасам бокситовых руд.