Предприятия Коми обсудили с генконсулом Индии выход на зарубежный рынок
- 16:00 24 сентября
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- Инесса Богатая
В Центре "Мой бизнес" в Коми состоялась встреча представителей местного бизнеса с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге, Кумаром Гуаравом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона.
Согласно пресс-релизу, на данной встрече поднимались вопросы торгово-экономических связей между республикой и Индией.
Антон Виноградов, первый заместитель председателя Правительства Республики Коми, сообщил, что в марте 2023 года делегация представителей местных предприятий посетила Индию. В ходе бизнес-миссий были проведены переговоры и установлены контакты для будущего сотрудничества.
Также, заместитель председателя Правительства Республики Коми Евгений Мазур выступил с докладом о перспективах экономического развития региона.
Важно отметить, что основу экономики Коми составляют топливно-энергетический и лесопромышленный сектора. Постоянно разрабатываются новые месторождения и внедряются современные технологии.
Коми — один из крупнейших и наиболее перспективных регионов России по запасам бокситовых руд.
Евгений Мазур отметил: "Леса занимают более 85% территории области, общей площадью 36 млн гектаров. Запас древесины составляет около трех миллиардов кубометров, из которых 83% — хвойные породы".
Стоит отметить, что предпринимательство в республике активно развивается. В 2023 году было создано более 3, 8 тысяч малых и средних предприятий, а к началу 2024 года действовали более 25 тысяч малых и средних предпринимателей.
Правительство Коми регулярно работает над привлечением инвесторов, используя различные инструменты и механизмы развития. В период с 2021 по 2023 годы реализовано 44 инвестиционных проекта в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и туризме, создано 254 рабочих места.
На встрече с генеральным консулом Индии представители региональных компаний обсудили возможности сотрудничества и выхода на индийский рынок.