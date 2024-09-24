Лавровый лист всегда держу в кошельке — и всем советую: вот как это действует — странно, но факт

Многие используют лавровый лист только для кулинарных целей. Его добавляют в еду для улучшения вкусовых качеств. Однако у «лаврушки» есть и другие свойства.

С лавровым листом связаны многие народные приметы. Так, в древности его использовали в качестве оберега. Автор блога «Вкусная жизнь» рассказал о неожиданных возможностях «лаврушки».