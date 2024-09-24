Стакан на ведро — и ламинат с линолеумом чистые до неприличия: теперь другие средства не использую — и убираться реже

Со временем, темный ламинат и линолеум могут терять свой первоначальный блеск и насыщенность. Многие хозяйки, не задумываясь, используют для уборки агрессивные химикаты, такие как хлорка и отбеливатели, которые на самом деле только вредят поверхности, пишет progoroduhta.ru.

Однако вернуть покрытию его благородный оттенок и обеспечить кристальную чистоту можно с помощью обычного черного чая. Танин, содержащийся в этом напитке, эффективно уничтожает бактерии и грибки.