Бывший депутат Госсовета Коми Максим Шугалей задержан в Чаде

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Бывшего депутата Государственного совета Коми Максима Шугалея задержали в аэропорту Нджамены вместе с переводчиком Самером Суэйфаном. Об этом сообщает РИА Новости. По информации издания, последний раз М. Шугалей выходил на связь около 15: 00 19 сентября по московскому времени, сообщив о невозможности пересечения границы в аэропорту, после чего связь с ним была потеряна. Также добавим, что российское посольство в Чаде поддерживает контакт с местными властями, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, весной 2019 года Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию для проведения социологических исследований, где их заключили в частную тюрьму Митига. Несмотря на это, Шугалей участвовал в выборах в Государственный Совет Коми, где партия "Родина" набрала почти 10% голосов.