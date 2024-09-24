Житель Коми в месяц тратит порядка восьми тысяч рублей на еду

Среднемесячные расходы жителя Коми на еду составляют 8 тысяч рублей. По итогам прошлого года семейные расходы на одного человека в месяц достигали 25,9 тысячи рублей. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на "Комистат".

Специалисты Комистата выяснили, что в 2023 году расходы домашних хозяйств на продукты для домашнего питания составляли 31% всех потребительских расходов. Питание вне дома занимало ещё 1%.