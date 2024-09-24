Житель Коми в месяц тратит порядка восьми тысяч рублей на еду
- 10:45 24 сентября
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- Инесса Богатая
Среднемесячные расходы жителя Коми на еду составляют 8 тысяч рублей. По итогам прошлого года семейные расходы на одного человека в месяц достигали 25,9 тысячи рублей. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на "Комистат".
Специалисты Комистата выяснили, что в 2023 году расходы домашних хозяйств на продукты для домашнего питания составляли 31% всех потребительских расходов. Питание вне дома занимало ещё 1%.
В сельских районах доля расходов на продукты для домашнего использования была на 9 процентных пунктов выше, чем в городах, составляя 38% против 29%.
Средние расходы на еду для одного человека в месяц составили около 7, 9 тысячи рублей. Основные категории расходов включали: мясо и мясопродукты – 21%, молоко и молочные продукты – 14%, хлебобулочные изделия и крупы – 13%. Картофель и овощи составляли 10% расходов, фрукты и орехи – 9%, сахар, джем и мёд – 7%, рыба и морепродукты – 6%.
Средний житель села потреблял в полтора раза больше картофеля по сравнению с городским. В сельских районах также было выше потребление рыбы и морепродуктов на 35%, хлебных продуктов на 26%, сахара и кондитерских изделий на 13%. Овощей и бахчевых, мяса и мясопродуктов сельские жители потребляют на 5% и 3% больше соответственно. Жители городов превосходили сельчан по потреблению фруктов и ягод на 9%, молока и молочных продуктов – на 1%.
Средняя суточная калорийность рациона одного жителя республики составляла 2400 килокалорий, включая 290 грамм углеводов, 105 грамм жиров и 77 грамм белков.
Почти треть от совокупной энергетической ценности повседневного рациона составляли хлебные продукты, 21% - мясо и мясопродукты, молочные продукты занимали 13%, а сахар и кондитерские изделия 12%.