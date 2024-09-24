Зима придет внезапно: Вильфанд рассказал о ударе первых минусоввых температур по России

В ближайшие дни в более чем 10 регионах России ожидаются дожди и заморозки, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На юге Тюменской области и в Поволжье в выходные прогнозируются заморозки с понижением температуры до 0 - минус 1 градуса. В Северо-Западном федеральном округе, включая Мурманскую область, ожидается дождливая погода и сильный ветер до 25-30 м/с, что близко к ураганному уровню.

В Карелии, Калининградской, Новгородской и Псковской областях 22-23 сентября ожидаются заморозки до минус 5 градусов. В Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае пройдут осадки. В Башкортостане ночью 23 сентября температура может опуститься до минус 5 градусов.