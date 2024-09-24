Зима придет внезапно: Вильфанд рассказал о ударе первых минусоввых температур по России
- 09:20 24 сентября
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- Служба новостей
В ближайшие дни в более чем 10 регионах России ожидаются дожди и заморозки, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На юге Тюменской области и в Поволжье в выходные прогнозируются заморозки с понижением температуры до 0 - минус 1 градуса. В Северо-Западном федеральном округе, включая Мурманскую область, ожидается дождливая погода и сильный ветер до 25-30 м/с, что близко к ураганному уровню.
В Карелии, Калининградской, Новгородской и Псковской областях 22-23 сентября ожидаются заморозки до минус 5 градусов. В Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае пройдут осадки. В Башкортостане ночью 23 сентября температура может опуститься до минус 5 градусов.
В Санкт-Петербурге на выходных температура составит 10-15 градусов, но к началу следующей недели повысится до 20 градусов. На Урале в субботу и воскресенье температура будет около 20 градусов, что на 3-5 градусов выше нормы сентября. Однако в среду ожидается понижение температуры до 10 градусов на Урале, а также в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях и Красноярском крае, пишет pg12.ru.