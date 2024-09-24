В Коми пришли первые морозы

На территории республики 24 сентября ожидается переменная облачность, сообщает Коми ЦГМС.

В ближайшие сутки в отдельных районах возможны незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер преимущественно западного и северо-западного направлений. Его скорость составит скоростью 6-11 метров в секунду, но в некоторых северных населённых пунктах порывы могут усилиться до 14 метров в секунду, а на крайнем северо-востоке возможны порывы до 16-21 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут колебаться от -2 до +3 градусов, а днем составят от +5 до +10 градусов. Холоднее всего в северо-восточной части Коми - здесь и ночью, и днем ожидается не выше от -1 до +4 °С.