В Сыктывкаре 4 из 10 работников пойдут в офис с симптомами ОРВИ

Четверть из десяти человек, работающих непосредственно на территории работодателя, выйдут на службу, даже если у них есть явные симптомы ОРВИ. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Superjob.

Так, в опросе, организованном сервисом, приняли участие экономически активные жители Сыктывкара, работающие в офисе, и те, кто трудятся удаленно.