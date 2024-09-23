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В Сыктывкаре 4 из 10 работников пойдут в офис с симптомами ОРВИ

В Сыктывкаре 4 из 10 работников пойдут в офис с симптомами ОРВИ Фото из архива

Четверть из десяти человек, работающих непосредственно на территории работодателя, выйдут на службу, даже если у них есть явные симптомы ОРВИ. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Superjob.

Так, в опросе, организованном сервисом, приняли участие экономически активные жители Сыктывкара, работающие в офисе, и те, кто трудятся удаленно.

Согласно результатам исследования, 42% сыктывкарцев, работающих в офисе, все равно пойдут на работу, даже если у них проявятся симптомы ОРВИ. Мужчины склонны чаще игнорировать симптомы болезни по сравнению с женщинами (45% против 39%). Среди граждан младше 44 лет каждый второй пойдет на работу с температурой, тогда как среди старших это число составляет лишь 35%.

Наибольшая потребность в стимулировании оставаться дома болеющими - у инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они продолжают ходить на работу, заразив тем самым окружающих. Среди тех, кто выйдет на работу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Удаленные работники оказываются еще большими трудоголиками: восемь из десяти дистанционных сотрудников будут продолжать работать даже при наличии температуры, кашля и насморка, и лишь 7% возьмут больничный.

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