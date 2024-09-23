Реконструкция театра оперы и балета Коми стала дешевле на несколько сотен тысяч
- 20:45 23 сентября
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- Инесса Богатая
Стоимость проекта реконструкции Коми оперы была снижена. Подрядчик предложил выполнить все работы за 84, 8 миллиона рублей. Эту информацию опубликовало издание "БНК".
Стоит отметить, что это уже вторая компания, которая будет заниматься проектированием нового здания Государственного академического театра оперы и балета Коми. Тендер на портале Госзакупок по выбору подрядчика для проектирования реконструкции театра подошел к концу. Поступило две заявки, но только одна из них соответствовала всем требованиям.
Добавим, что начальная стоимость контракта составляла 85 миллионов рублей, но компания-победитель предложила чуть меньшую сумму — 84, 8 миллиона рублей. В настоящий момент информация о подписании контракта отсутствует.
Согласно проектной документации, работы планируется выполнять в несколько этапов. На первом этапе запланированы инженерные изыскания и подготовка проектной документации для строительства объекта, которые должны быть завершены с момента подписания договора до 26 сентября 2025 года.
Второй этап включает разработку рабочей документации для строительства капитального объекта, завершение которого намечено до 22 октября 2025 года.
Обсуждения проекта реконструкции здания Коми оперы ведутся уже давно. Активные действия начались в 2020 году, когда президенту России Владимиру Путину сообщили о необходимости обновления здания. С 2021 года власти пытались получить финансирование от Министерства культуры, но пока безуспешно. За это время сумма, необходимая для проведения работ, возросла с 4 миллиардов рублей до 6, 5 миллиарда рублей.