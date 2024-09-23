Реконструкция театра оперы и балета Коми стала дешевле на несколько сотен тысяч

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Стоимость проекта реконструкции Коми оперы была снижена. Подрядчик предложил выполнить все работы за 84, 8 миллиона рублей. Эту информацию опубликовало издание "БНК". Стоит отметить, что это уже вторая компания, которая будет заниматься проектированием нового здания Государственного академического театра оперы и балета Коми. Тендер на портале Госзакупок по выбору подрядчика для проектирования реконструкции театра подошел к концу. Поступило две заявки, но только одна из них соответствовала всем требованиям.

Добавим, что начальная стоимость контракта составляла 85 миллионов рублей, но компания-победитель предложила чуть меньшую сумму — 84, 8 миллиона рублей. В настоящий момент информация о подписании контракта отсутствует.

Согласно проектной документации, работы планируется выполнять в несколько этапов. На первом этапе запланированы инженерные изыскания и подготовка проектной документации для строительства объекта, которые должны быть завершены с момента подписания договора до 26 сентября 2025 года.

Второй этап включает разработку рабочей документации для строительства капитального объекта, завершение которого намечено до 22 октября 2025 года.