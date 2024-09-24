Три ложки на кучу — перегниют даже ветки и кости: быстрый компост без всяких хлопот — земля будет как пуховая перина

Фото из архива "Про Города"

Компост является одним из самых популярных органических удобрений. Он представляет собой перепревший грунт, богатый полезными микроорганизмами и минералами. Чаще всего компост готовят в специальной яме или в ящиках — так растительные остатки лучше перегнивают. Обычно на созревание грунта уходит от двух до трех лет.

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась секретным приемом, благодаря которому компост созреет всего за год. При этом полностью перегниют даже ветки и кости.

Чтобы подстегнуть созревание, необходимо изготовить специальную смесь, состоящую из двух компонентов — крахмала и мочевины. Они смешиваются в пропорции 1:1, и получившимся порошком раз в две недели посыпается компост. За один раз необходимо засыпать три столовые ложки, после чего пролить компост водой.