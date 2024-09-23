Тертый пирог с тыквой и без муки: получается влажный и сочный
- 17:01 23 сентября
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Тыквенный пирог — идеальный осенний десерт, который не только вкусный, но и полезный. В этой статье мы расскажем, как приготовить тёртый пирог с тыквой без муки, который получится влажным и сочным. Это отличный вариант для тех, кто хочет наслаждаться выпечкой без лишней калорийности.
Ингредиенты:
— Тыква — 200 грамм (натертая на крупной тёрке)
— Сахар — 100 грамм
— Яйцо — 1 штука
— Растительное масло — 2,5 ст. ложки
— Овсяная мука или молотые овсяные хлопья — 120 грамм (замена пшеничной муки)
— Сметана — 1/2 ст. ложки
— Щепотка соли
— Сода — 1/2 чайной ложки
Пошаговый рецепт:
1. Подготовьте ингредиенты
Натрите тыкву на крупной тёрке. Тыква является ключевым ингредиентом, она придаст пирогу сочность и лёгкий сладковатый аромат.
2. Соедините сахар и яйцо
В глубокой миске взбейте яйцо и сахар при помощи венчика. Смесь должна стать светлее и более воздушной.
3. Добавьте тёртую тыкву, сметану и масло
К яично-сахарной смеси добавьте натертую тыкву, сметану и растительное масло. Перемешайте всё до однородного состояния.
4. Добавьте овсяную муку, соль и соду
Замените пшеничную муку на овсяную или молотые овсяные хлопья, чтобы пирог получился без глютена и полезнее. Всыпьте овсяную муку, добавьте щепотку соли и соду. Всё тщательно перемешайте, чтобы тесто получилось однородным.
5. Подготовьте форму для выпечки
Форму для выпекания смажьте растительным маслом и присыпьте дно и бока мукой или манкой, чтобы пирог не прилипал. Это также поможет создать лёгкую корочку.
6. Выпекайте пирог
Разогрейте духовку до 180°C. Вылейте тесто в форму и разровняйте его лопаткой. Выпекайте пирог около 30 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, пирог готов.
7. Остывание и подача
Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Нарежьте его на порции и подавайте к столу с чаем или кофе. Благодаря тыкве пирог получится влажным, ароматным и невероятно сочным.
Этот тёртый пирог с тыквой — замечательный вариант для тех, кто ищет вкусный и полезный десерт без муки. Лёгкий в приготовлении, он идеально подойдёт для уютного осеннего чаепития. Попробуйте этот рецепт, и он станет одним из ваших любимых, пишет sevastopolmedia.ru.