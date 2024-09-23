Тертый пирог с тыквой и без муки: получается влажный и сочный

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Тыквенный пирог — идеальный осенний десерт, который не только вкусный, но и полезный. В этой статье мы расскажем, как приготовить тёртый пирог с тыквой без муки, который получится влажным и сочным. Это отличный вариант для тех, кто хочет наслаждаться выпечкой без лишней калорийности. Ингредиенты:

— Тыква — 200 грамм (натертая на крупной тёрке)

— Сахар — 100 грамм

— Яйцо — 1 штука

— Растительное масло — 2,5 ст. ложки

— Овсяная мука или молотые овсяные хлопья — 120 грамм (замена пшеничной муки)

— Сметана — 1/2 ст. ложки

— Щепотка соли

— Сода — 1/2 чайной ложки

Пошаговый рецепт:

1. Подготовьте ингредиенты

Натрите тыкву на крупной тёрке. Тыква является ключевым ингредиентом, она придаст пирогу сочность и лёгкий сладковатый аромат.

2. Соедините сахар и яйцо

В глубокой миске взбейте яйцо и сахар при помощи венчика. Смесь должна стать светлее и более воздушной.

3. Добавьте тёртую тыкву, сметану и масло

К яично-сахарной смеси добавьте натертую тыкву, сметану и растительное масло. Перемешайте всё до однородного состояния.

4. Добавьте овсяную муку, соль и соду

Замените пшеничную муку на овсяную или молотые овсяные хлопья, чтобы пирог получился без глютена и полезнее. Всыпьте овсяную муку, добавьте щепотку соли и соду. Всё тщательно перемешайте, чтобы тесто получилось однородным.

5. Подготовьте форму для выпечки

Форму для выпекания смажьте растительным маслом и присыпьте дно и бока мукой или манкой, чтобы пирог не прилипал. Это также поможет создать лёгкую корочку.

6. Выпекайте пирог

Разогрейте духовку до 180°C. Вылейте тесто в форму и разровняйте его лопаткой. Выпекайте пирог около 30 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, пирог готов.

7. Остывание и подача

Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Нарежьте его на порции и подавайте к столу с чаем или кофе. Благодаря тыкве пирог получится влажным, ароматным и невероятно сочным.