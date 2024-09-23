Снова заклеивать окна газетами как в старину? Синоптики предупредили о зиме, которой не было с 1772 года

Фото из архива "Про Города"

Такого ещё не было со времён первого раздела Польши. Синоптики сообщили о радикальных изменениях погоды предстоящей зимой. Помимо снега, зима-2024 принесёт с собой аномалии. Уже сейчас она перенимает эстафету у лета и осени с точки зрения климатического хаоса, пишет "Pro Город Киров".

Ужасающие снегопады

Доктор географических наук Юрия Алексеева рассказала, что предстоящая зима будет характеризоваться резкими перепадами температуры и чрезвычайно обильными снегопадами, которых не было за всю историю метеонаблюдений в России, ведущихся с 1722 года.

Холоду - нет

Чтобы с максимальной эффективностью подготовиться к аномальной погоде этой зимой, специалисты рекомендуют:

Быть готовыми к экстремальным погодным условиям

Регулярно следить за прогнозами погоды

Укреплять иммунитет

Подготовить дом к возможным холодам