Снова заклеивать окна газетами как в старину? Синоптики предупредили о зиме, которой не было с 1772 года
- 15:17 23 сентября
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- Служба новостей
Такого ещё не было со времён первого раздела Польши. Синоптики сообщили о радикальных изменениях погоды предстоящей зимой.
Помимо снега, зима-2024 принесёт с собой аномалии. Уже сейчас она перенимает эстафету у лета и осени с точки зрения климатического хаоса, пишет "Pro Город Киров".
Ужасающие снегопады
Доктор географических наук Юрия Алексеева рассказала, что предстоящая зима будет характеризоваться резкими перепадами температуры и чрезвычайно обильными снегопадами, которых не было за всю историю метеонаблюдений в России, ведущихся с 1722 года.
Холоду - нет
Чтобы с максимальной эффективностью подготовиться к аномальной погоде этой зимой, специалисты рекомендуют:
- Быть готовыми к экстремальным погодным условиям
- Регулярно следить за прогнозами погоды
- Укреплять иммунитет
- Подготовить дом к возможным холодам
Несмотря на то, что точно предсказать, как климатические изменения скажутся на предстоящей зиме, сложно, важно быть готовыми к различным сценариям и принимать необходимые меры предосторожности, передаёт "Pro Город Чувашия".