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Снова заклеивать окна газетами как в старину? Синоптики предупредили о зиме, которой не было с 1772 года

Снова заклеивать окна газетами как в старину? Синоптики предупредили о зиме, которой не было с 1772 годаФото из архива "Про Города"

Такого ещё не было со времён первого раздела Польши. Синоптики сообщили о радикальных изменениях погоды предстоящей зимой.

Помимо снега, зима-2024 принесёт с собой аномалии. Уже сейчас она перенимает эстафету у лета и осени с точки зрения климатического хаоса, пишет "Pro Город Киров".

Ужасающие снегопады

Доктор географических наук Юрия Алексеева рассказала, что предстоящая зима будет характеризоваться резкими перепадами температуры и чрезвычайно обильными снегопадами, которых не было за всю историю метеонаблюдений в России, ведущихся с 1722 года.

Холоду - нет

Чтобы с максимальной эффективностью подготовиться к  аномальной погоде этой зимой, специалисты рекомендуют:

  • Быть готовыми к экстремальным погодным условиям
  • Регулярно следить за прогнозами погоды
  • Укреплять иммунитет
  • Подготовить дом к возможным холодам

Несмотря на то, что точно предсказать, как климатические изменения скажутся на предстоящей зиме, сложно, важно быть готовыми к различным сценариям и принимать необходимые меры предосторожности, передаёт "Pro Город Чувашия".

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