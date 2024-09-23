Невиданное заявление со времен лихих 90-х: Набиуллина объявила о запуске новой валюты

cbr.ru

Поэтапное внедрение Банк России рассматривает введение цифрового рубля как ключевой элемент обновления национальной финансовой системы. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что переход к цифровой валюте должен осуществляться плавно в течение 5-7 лет, учитывая интересы всех участников рынка.

Значительная доля цифрового рубля в платежах

Согласно прогнозам ЦБ, если цифровая валюта быстро завоюет популярность, то уже через год после запуска ее доля в общем объеме транзакций может достичь 41%. Это указывает на высокий спрос населения на новые цифровые финансовые инструменты.

Повышение эффективности финансовой системы

Внедрение цифрового рубля обусловлено необходимостью развития более современной и доступной финансовой инфраструктуры. Цифровизация ускорит платежи, повысит прозрачность операций и улучшит контроль за финансовыми потоками.

Широкое обсуждение проекта

Регулятор планирует тщательно подготовить запуск цифровой валюты, обсудив все аспекты с экспертами и представителями бизнеса. Это поможет минимизировать риски для финансовой системы и обеспечить плавный переход.

Укрепление позиций России в сфере финтеха

Успешная реализация проекта может вывести страну в лидеры в области цифровых валют и стать примером трансформации финансовой системы для других государств.

Необходимость совместных усилий