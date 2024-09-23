В Коми до конца года должны обновить несколько мостов

К концу года в Республике Коми примут решение о реконструкции ряда мостовых сооружений. Об этом сообщил глава региона в Tеlеgrаm-канале.

Владимир Уйба также отметил, что программа дорожных работ на текущий год включает мероприятия по приведению в нормативное состояние 11 мостов.

Ранее поступила информация о реконструкции моста через реку Ибань на автодороге "Подъезд к поселку Койдин" в Койгородском районе на 25-м километре. На данный момент идет согласование акта приемочной комиссии.

В Удорском районе продолжаются ремонтные работы на мостах через реки Ела, Ленью, Северная Цебьюга, а также на ручье на 170-м километре дороги Усогорск – Благоево – Чупрово.

Кроме того, осуществляется ремонт мостовых сооружений через реки Войвож и Зимовье-Ель на подъезде к селу Дутово в Вуктыле.

Планируется, что все объекты завершат к концу года.

"В связи с невыполнением подрядчиками своих обязательств, "УправтодорКоми" расторг контракты по четырем объектам, касающимся мостов через реку Лун-Вож на 153-м километре и через ручей на 198-м километре дороги Сыктывкар – Ухта. В настоящее время объявлены новые аукционы для завершения работ до конца года", - сообщил Владимир Уйба.

На мосты через реки Лемью и Вычегда, расположенные в Корткеросском районе, также готовятся аукционы для выбора новых подрядчиков, проведение которых запланировано на ноябрь.