В Коми до конца года должны обновить несколько мостов
- 16:30 23 сентября
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- Инесса Богатая
К концу года в Республике Коми примут решение о реконструкции ряда мостовых сооружений. Об этом сообщил глава региона в Tеlеgrаm-канале.
Владимир Уйба также отметил, что программа дорожных работ на текущий год включает мероприятия по приведению в нормативное состояние 11 мостов.
Ранее поступила информация о реконструкции моста через реку Ибань на автодороге "Подъезд к поселку Койдин" в Койгородском районе на 25-м километре. На данный момент идет согласование акта приемочной комиссии.
В Удорском районе продолжаются ремонтные работы на мостах через реки Ела, Ленью, Северная Цебьюга, а также на ручье на 170-м километре дороги Усогорск – Благоево – Чупрово.
Кроме того, осуществляется ремонт мостовых сооружений через реки Войвож и Зимовье-Ель на подъезде к селу Дутово в Вуктыле.
Планируется, что все объекты завершат к концу года.
"В связи с невыполнением подрядчиками своих обязательств, "УправтодорКоми" расторг контракты по четырем объектам, касающимся мостов через реку Лун-Вож на 153-м километре и через ручей на 198-м километре дороги Сыктывкар – Ухта. В настоящее время объявлены новые аукционы для завершения работ до конца года", - сообщил Владимир Уйба.
На мосты через реки Лемью и Вычегда, расположенные в Корткеросском районе, также готовятся аукционы для выбора новых подрядчиков, проведение которых запланировано на ноябрь.
"Дополнительно в районах осуществляется ремонт школьных маршрутов. На эти цели выделены субсидии в размере 159, 4 миллиона рублей для восстановления дорог общего пользования местного значения, используемых школьными автобусами", - отметил глава региона.
В Сыктывдинском районе, на выделенные средства, начат ремонт участка дороги "Подъезд к деревне Парчег", который планируют завершить к ноябрю.
В Прилузском районе продолжается реконструкция моста через реку Летка на дороге "Слудка – Якуньель", а также подъезд к новой школе на 600 мест в селе Объячево по улице Жукова. Кроме того, идет ремонт проезда между домами №11 и 13 по той же улице, а также между домами №6 и 7 на улице Дружбы. Все работы планируется завершить к концу года.