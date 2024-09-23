Не горчица и не фацелия: есть сидерат эффективнее — такой почва не будет даже после червей, а плодородность на высоте

Сентябрь - ключевой месяц для подготовки почвы к следующему сезону. После интенсивного летнего использования земля на участке нуждается в восстановлении и обогащении питательными веществами. Без должного ухода за грунтом в этот период, урожай будущего года может оказаться под угрозой.

Традиционно для улучшения состояния почвы применяются органические удобрения. Однако их внесение часто сопряжено со значительными трудозатратами. Альтернативой может стать использование сидератов - растений, которые выращивают специально для улучшения структуры и состава почвы.