Леонид Каневский рассказал на НТВ подробности жесткого убийства девочки в Ухте

Фото: скриншот из выпуска НТВ

На НТВ представили новую историю в жанре тру-крайм, разворачивающуюся в Ухте в 1986 году. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на телеканал. Очередной эпизод "Следствие вели" от 22 сентября на канале НТВ был посвящен делу об убийстве 15-летней Светланы в Ухте. В 1986 году юная девушка пропала: она шла домой из музыкальной школы, забежала на несколько минут и исчезла в неизвестном направлении. Спустя 12 дней после заявления родителей, её тело было обнаружено в промышленной зоне.

Следствие установило, что Светлана была убита в тот же день, когда исчезла. Ее ударили по голове, она потеряла сознание, затем пришла в себя и еще несколько часов оставалась живой. По ходу расследования предполагали ограбление, поскольку у девочки пропали золотые сережки, которые она всегда носила. На ее одежде были найдены следы краски и опилки.

Во время расследования пришло сообщение из Ленинграда о похожем преступлении, но оно оказалось несвязанным с делом в Ухте.

Почти одновременно с этим версия ограбления была отброшена, так как серьги Светланы были найдены у нее дома. Под подозрение попал семейный знакомый, Соболев. Он активно участвовал в поисках, проявляя навязчивую сочувственность, которая насторожила следователей. В конечном итоге выяснилось, что именно он был убийцей. Он завидовал семье Светланы, испытывал личные трудности и имел нереализованные амбиции. Доказательства были найдены при обыске его гаража: краска с автомобиля, опилки с дачи и следы крови.

В день исчезновения и убийства, Соболев увидел Светлану идущую из школы, предложил съездить на дачу собрать картошку для родителей. Светлана, доверяя ему, согласилась. На даче она заподозрила неладное и попыталась уйти, но Соболев ударил ее молотком по голове, оттащил в сарай и засыпал мусором. Он не осознавал, что Светлана оставалась живой и медленно умирала в одиночестве. Несколько дней спустя, он вывез тело в промышленную зону.