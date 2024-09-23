От этих 4 желаний нужно избавиться после 50 — и вторая половина жизни пройдет спокойно и счастливо: мудрость от Лао-Цзы

Забудьте о них навсегда

После 50 многие люди начинают задаваться вопросом: «А на что я трачу свою жизнь?» Оказывается, целые годы могут уходить на желания, не приносящие счастья и спокойствия, а лишь разрушающие внутреннюю гармонию.

Древнекитайский мыслитель Лао-Цзы назвал 4 желания, от которых человеку лучше вовсе отказаться во второй половине своей жизни.

Желание мести. До уровня обидчика опускаться не стоит, ведь кто сеет зло, тот его получит обратно. Жажда мести не дает ничего хорошего тому, кто носит ее в сердце — она только разъедает его.

Желание покупать и владеть.