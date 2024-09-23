Назвали продукты, которые точно не стоит разогревать в микроволновке - список

Микроволновая печь давно стала незаменимым прибором для людей, ведущих активный образ жизни. Она позволяет быстро разогреть еду перед выходом на работу или в конце дня, когда сил на готовку уже нет. Микроволновка делает это за считаные секунды, освобождая вас от необходимости стоять у плиты и следить за разогревом на сковороде или в кастрюле. Но важно помнить, что не все продукты можно безопасно нагревать в микроволновой печи. Вот несколько продуктов, которые могут потерять свои свойства или даже стать опасными при разогреве в СВЧ-печи:

Варёные яйца в скорлупе При нагревании они могут взорваться из-за образования пара внутри яйца. Влага, нагреваясь, превращается в пар, а скорлупа не даёт ему выйти. В результате давление растёт, и яйцо может взорваться прямо в печи или у вас в руках при попытке его очистить.

Рыба

Повторный разогрев рыбы, особенно тонкого филе, делает её жёсткой и сухой. Жирные сорта, такие как лосось, при разогреве начинают выделять резкий запах, который вряд ли понравится вашим коллегам, если разогреваете еду на работе. Более того, лосось может вести себя как варёное яйцо и тоже взорваться. Лучше есть рыбу холодной или разогреть её в духовке.

Кофе

Когда кофе остывает, его кислотность увеличивается, придавая напитку горечь. Повторное нагревание в микроволновке разрушает остатки аромата и делает вкус ещё хуже. Чтобы избежать этого, лучше хранить кофе в термосе или сварить новую порцию.

Рис

Рис может содержать споры бактерий, которые выживают при приготовлении и могут вырабатывать токсины, вызывающие пищевое отравление. По данным британских специалистов, рис лучше есть сразу после приготовления, а не разогревать позже.

Корнеплоды и зелень

Такие продукты, как шпинат, петрушка, свекла, морковь и другие корнеплоды содержат нитраты, которые при нагревании могут превращаться в нитрозамины — токсичные вещества, способные вызывать рак. Об этом предупреждает диетолог Елена Соломатина.

Диетические напитки с заменителем сахара

СВЧ-печь не подходит для разогрева диетических напитков, так как заменители сахара, особенно аспартам, при нагревании могут превращаться в формальдегид — крайне опасное вещество. Это особенно опасно для детей: возможны серьёзные отравления с симптомами, такими как головная боль, слабость, тошнота и проблемы с дыханием.