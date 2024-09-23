В Сыктывкаре в реанимации скончался второй сбитый на "зебре" пешеход

В Сыктывкарской больнице скончался второй пострадавший в страшном ДТП пешеход. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Минздрав республики.

Напомним, в столице Коми 21 сентября вечером 18-летний водитель отечественного автомобиля "Лада Гранта" сбил на "зебре" двух пешеходов. Один из пострадавших скончался в больнице в день происшествия, второй умер сегодня около 9: 30 утра в реанимации после операции.