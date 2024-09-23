В Сыктывкаре в реанимации скончался второй сбитый на "зебре" пешеход
- 12:45 23 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарской больнице скончался второй пострадавший в страшном ДТП пешеход. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Минздрав республики.
Напомним, в столице Коми 21 сентября вечером 18-летний водитель отечественного автомобиля "Лада Гранта" сбил на "зебре" двух пешеходов. Один из пострадавших скончался в больнице в день происшествия, второй умер сегодня около 9: 30 утра в реанимации после операции.
Также напомним, что в Сыктывкаре 23-летний юноша угнал автомобиль своей соседки, так как захотел покататься. Как пояснил сам обвиняемый, возвращаясь домой с работы, он заметил отечественный автомобиль и решил на нем прокатиться. Дверь машины была открыта, а ключ остался в замке зажигания. Он сел за руль "жигулей" и начал движение по двору. Однако, проехав немного и увидев сотрудников инспекции, он покинул машину и убежал домой. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.