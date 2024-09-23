Указ подписан. Пенсионеров, у которых есть стаж с 1990 по 2002 год, ждет сюрприз с 24 сентября

Пенсионерам рассказали о новом сюрпризе, который коснется трудового стажа, полученного в 1990-х годах, но до 2002 года. Соответствующее решение принято на судебном уровне, то есть подписан своеобразный указ. И теперь граждане смогут получить перерасчет. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, новые условия в ближайшее время возникнут для пенсионеров, у которых есть стаж, полученный еще 30 лет назад или даже чуть больше. Многие пожилые граждане жалуются на то, что работа в 90-е годы прошлого столетия прошла для них мимо, то есть в итоге не попала в пенсионный стаж.

Причем такие ситуации возникают по разным причинам, но исправить положение дел может каждый пенсионер, если подаст заявление в Социальный фонд и представит документы, которые докажут наличие неучтенного стажа. И последние решения судов показывают, что правосудие все чаще встает на сторону пожилых людей.